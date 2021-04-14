Кличко показав, як у Києві лікують хворих на COVID-19 дітей. Відео

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як лікують від коронавірусу дітей у міській дитячій інфекційній лікарні.

Голова КМДА під час онлайн-брифінгу в середу, 14 квітня, продемонстрував відео з медустанови (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вже говорив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. У стаціонарах медзакладів збільшилася кількість таких пацієнтів, що потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше. Вчора я перевірив, як лікують дітей у міській дитячій інфекційній лікарні. На сьогодні в медзакладі їх – 41. П’ятеро перебувають на кисневій підтримці. Один – у реанімації. Медики зазначають, якщо в першу хвилю захворюваності до лікарень потрапляли переважно підлітки, то тепер більшість пацієнтів – дошкільнята. І з більш складним перебігом хвороби та її наслідками", – підкреслив Кличко.

Мер додав, що з початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей.

"Лікарі кажуть, що запроваджені в місті обмеження дають перші результати. Але відзначають, що ситуація складна. Тому я звертаюся до всіх: дотримуйтесь елементарних правил, бережіть своїх дітей. І якщо ми призупинили заняття в школах, це означає, що вони не повинні збиратися великими компаніями, відвідувати публічні місця зі скупченням людей, де є великий ризик інфікування. Якщо закрили сади – це означає, що не треба вести маленьких дітей на дитячі майданчики. Пояснюйте їм правила безпеки! Показуйте, як їх дотримуватися на власному прикладі", – резюмував Кличко.

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