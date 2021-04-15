Кличко показав будівництво нового моста на Оболоні в Києві. Фото та відео

У Києві в парку Наталка провели підготовчі роботи з будівництва пішохідного мосту на острів Оболонський.

На відео, опублікованому мером Києва Віталієм Кличком, можна побачити, що техніка працює над створенням опор для конструкції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці триває будівництво ще одного цікавого та гарного об'єкта – пішохідного моста з Оболонської набережної (в районі гольф-центру) на острів Оболонський. Там уже спорудили фундамент опори на набережній. А саму опору підготували до монтажу. Тривають роботи і зі спорудження однієї з опор у протоці. Наступними в черзі на будівництво – ще одна опора у водоймі та опора на острові", – зазначив Кличко.

Спецтехніка працює над встановленням опор конструкції. КМДА

Мер Києва додав, що на мосту та прилеглій території будуть встановлені відеокамери, щоб гарантувати безпеку киян та гостей столиці.

"Також упорядкуємо острів. З мінімальним втручанням у природний ландшафт. Облаштуємо там і зону для купання. Щоб у киян було більше комфортних місць для відпочинку", – резюмував Кличко.

Зазначимо, конструкція моста буде спиратися на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкта – 4 метри, довжина – 164 метри.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві почалися роботи зі спорудження нового моста-хвилі на Оболоні.