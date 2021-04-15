Кличко показал строительство нового моста на Оболони в Киеве. Фото и видео

В Киеве в парке Наталка провели подготовительные работы по строительству пешеходного моста на остров Оболонский.

На видео, опубликованном мэром Киева Виталием Кличко, можно увидеть, что техника работает над созданием опор для конструкции (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В столице продолжается строительство еще одного интересного и хорошего объекта – пешеходного моста с Оболонской набережной (в районе гольф-центра) на остров Оболонский. Там уже соорудили фундамент опоры на набережной. А саму опору подготовили к монтажу. Продолжаются работы и по сооружению одной из опор в проливе. Следующими в очереди на строительство – еще одна опора в водоеме и опора на острове", – отметил Кличко.

Спецтехника работает над установкой опор конструкции. КГГА

Мэр Киева добавил, что на мосту и прилегающей территории будут установлены видеокамеры, чтобы обеспечить безопасность киевлян и гостей столицы.

"Также благоустроим остров. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там и зону для купания. Чтобы у киевлян было больше комфортных мест для отдыха", – резюмировал Кличко.

Отметим, конструкция моста будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта – 4 метра, длина – 164 метра.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начались работы по сооружению нового моста-волны на Оболони.