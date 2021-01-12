Киян обурив чорний ТЦ у Києві, який загородив корпуси університету Шевченка

У мережі викликав хвилю обурення житловий комплекс чорного кольору біля станції метро "Виставковий центр" в Києві, який закриває кілька корпусів університету імені Тараса Шевченка.

Відповідний пост з фото опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі історик і журналіст Василь Миколайчук, зазначивши, що висотка дисгармонує з навчальним закладом.

"Сучасна забудова Києва, в основному жах та д .... Не тільки в історичному центрі, а й на околицях. Ось і простора площа перед модерністськими природними корпусами КНУ Тараса Шевченка перетворилася на місце для чергового ЖК та чорної труни, що закриває будівлю Університету" , – констатував Миколайчук.

Він уточнив, що земля для будівництва інших будівель КНУ була освоєна в середині "нульових".

"Тепер на їх місці ЖК, дуже мало шкіл та садочків. Правда, окремим працівникам вузів вдалося отримати в них квартири. І на тому дякую. А про площу та нові навчальні корпуса забувайте! Бо на освіті та соціальній політиці швидкі гроші не заробиш. На інфраструктурі також, але не точно", – резюмував Миколайчук.

Варто зазначити, що користувачі соцмережі також обурилися через будівництво.

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