Киевлян возмутил черный ТЦ в Киеве, загородивший корпусы университета Шевченко

В сети вызвал волну негодования жилой комплекс черного цвета возле станции метро "Выставочный центр" в Киеве, который закрывает несколько корпусов университета имени Тараса Шевченка.

Соответствующий пост с фото опубликовал на своей странице в социальной сети историк и журналист Василий Миколайчук, отметив, что высотка дисгармонирует с учебным заведением.

"Современная застройка Киева, то в основном ужас и д…. Не только в историческом центре, но и на окраинах. Вот и просторная площадь перед модернистскими естественными корпусами КНУ Тараса Шевченко превратилась в место для очередного ЖК и черного гроба, что закрывает здание Университета", – констатировал он.

Он уточнил, что земля для строительства других зданий КНУ была освоена в середине "нулевых".

"Теперь на их месте ЖК, очень мало школ и садиков. Правда, отдельным работникам вузов удалось получить в них квартиры. И на этом спасибо. А о площади и новых учебных корпусах забывайте! Ибо на образовании и социальной политике быстрые деньги не заработаешь. На инфраструктуре также, но не точно", – резюмировал Миколайчук.

Стоит отметить, что пользователи соцсети также возмутились из-за строительства здания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в Национальном музее Революции Достоинства 19 ноября правоохранители провели обыск.