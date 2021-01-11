Київ оновив правила локдауна: що дозволили на міських локаціях

У Києві прийнятоо рішення про нові правила роботи міських новорічних локацій на час локдауна у період з 8 до 24 січня.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, зокрема, повинна бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових.

У той же час, дозволена робота ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі.

Як уточнили OBOZREVATEL у Держспоживслужбі у місті Києві, вони можуть діяти, але з деякими обмеженнями. Зокрема, відвідувачі повинні дотримуватися дистанції у 1,5 метра, а кількість відвідувачів на одній локації не повинна перевищувати більше 20 чоловік.

"Допускається робота ковзанок та інших атракціонів, коли це на відкритому повітрі. Але з цими додатковими обмеженнями. Тобто, організатор повинен контролювати скільки людей одночасно повинні бути на локації. Якщо немає можливості дотримуватися цих обмежень, то тоді каток або атракціон не можуть працювати по 24 січня", – уточнили в Держспоживслужбі.

Крім того, у відомстві закликали киян стежити за дотриманням карантинних обмежень не тільки на святкових заходах, а й під час прогулянок.

Раніше OBOZREVATEL перевірив, як дотримується заборона на торгівлю у деяких магазинах і базарах Києва.