До Києва прийде справжня весна: прогноз погоди

У Києві в найближчі вихідні розпочнеться довгоочікуване потепління, а опади відійдуть.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у суботу, 10 квітня, вночі ще буде прохолодно – температура може опуститися до позначки 0 градусів, а вже вдень температура повітря підвищиться до +13 градусів. До того ж опадів не очікується.

У неділю, 11 квітня, тенденція до підвищення температури збережеться. Вночі стовпчики термометра не опустяться нижче ніж +2 градуси, а вдень потеплішає до +16 градусів. Опадів не очікується.

А на початку наступного робочого тижня весна повністю набуде своїх прав. Вночі температура не опускатиметься нижче ніж +4, а вдень буде по-справжньому тепло – до +17 градусів. Синоптики не обіцяють у столиці опадів аж до 18 квітня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, попри прохолодну погоду, в Києві вже зацвіли перші магнолії в Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна.