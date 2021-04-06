COVID-19 у Києві: за добу зафіксували понад 1400 хворих
У Києві протягом минулої доби, 5 квітня, зареєстрували 1432 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1710 щеплень.
Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Одеській (1436), Києві (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 13 276 громадян, серед нових хворих – 508 дітей та 338 медпрацівників. Було госпіталізовано – 2545 осіб, летальних випадків – 430. На ранок 6 квітня загальна кількість заражень досягла 1 769 164.
Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 12 856 українців.
Станом на вівторок, 6 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 132,4 млн осіб. За минулий день виявили 465 105 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. Водночас одужали більш як 106,6 млн.
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