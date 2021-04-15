COVID-19 у Києві: в КМДА назвали кількість щеплених жителів столиці

У Києві станом на четвер, 15 квітня, від COVID-19 щеплено понад 39 тисяч мешканців столиці.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник нагадав, що наприкінці лютого місто отримало від МОЗ 42 600 доз вакцини Covishield, передає пресслужба КМДА.

"Зараз у столиці хочуть вакцинуватись 139 278 осіб. Серед вакцинованих більшу частину становлять медики – 18720 осіб. Також щеплення роблять людям похилого віку, кому за 60 років – понад 13 тисяч. Киян інших категорій, які передусім потребують щеплення, – майже 1390 осіб. Також вакцинували військовослужбовців в ООС – 2051 особу, соціальних працівників – 1123 особи, а працівників підприємств критичної інфраструктури – майже 1500", – розповів Поворозник.

За його словами, в столиці також почали робити щеплення вакциною CoronaVac, якої Києву виділили 17 200 доз.

"Першочергово нею щеплять олімпійців та паралімпійців, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх 2021 року, столичних освітян, які працюватимуть на ЗНО-2021, та маломобільних осіб", – резюмував Поворозник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 квітня в столиці продовжили карантинні обмеження до 30 квітня у зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусною хворобою.