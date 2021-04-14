COVID-19: спалах коронавірусної інфекції стався у виправній колонії на Київщині

У Бориспільській виправній колонії №119 у засуджених виявлено коронавірусну хворобу через недотримання санітарних норм.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Бориспільська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Засудженим призначено відповідний курс лікування та поміщено до ізольованих приміщень установи.

"Водночас обласною прокуратурою внесено вказівку до філії державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в Києві та Київській області про усунення порушень вимог, правил та норм, встановлених із метою запобігання інфекційним захворюванням серед засуджених", – розповіли правоохоронці.

Також прокурори надіслали лист до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації щодо сприяння у проведенні в установі протиепідемічних заходів.

Бориспільською окружною прокуратурою направлено лист до міжрайонного відділу лабораторних досліджень державної установи "Київський обласний лабораторний центр" МОЗ України щодо проведення заходів дезінфекції у приміщеннях колонії.

Правоохоронці зазначили, що наразі в установі проводиться комплекс заходів щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусної хвороби та виявлення усіх контактних осіб, їх ізолювання та медичного обстеження.

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