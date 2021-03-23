Бруківка в Києві: стан історичних доріг столиці після зими. Відео

Після закінчення зими багато киян та гостей міста скаржилися, що разом зі снігом "зійшли" й дороги столиці. Мовляв, не така вже й холодна зима, щоб так знищити дороги. Однак після зими пошкоджуються не тільки асфальтні дороги, а й ті, на яких дотепер збереглася бруківка.

Кореспондент OBOZREVATEL відправився в історичний центр Києва, щоб оцінити стан історичних доріг міста (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

В урядовому кварталі, на вулиці Грушевського бруківка в деяких місцях пішла під землю. У багатьох місцях вона нерівна. І це прямо перед входом до Кабміну! На тротуарі навіть валявся диск із колеса іномарки, ймовірно, яка потрапила в вибоїну на вулиці. Ремонту потребує і тротуарна плитка на вулиці Грушевського – в деяких місцях вона теж пішла під землю.

На вулиці Ольгинській, яка веде від площі Івана Франка до вулиці Інститутської, бруківка в деяких місцях теж осіла, але загалом стан дороги задовільний.

Справедливості заради зазначимо, комунальники тут є. Деякі місця огороджені спеціальними парканчиками для ремонтних робіт, завезено пісок. Ймовірно, вже незабаром стан тутешньої бруківки покращитися.

На Володимирському узвозі, що йде від Європейської площі на Поділ, дорога перетворилася на решето з ям, у деяких місцях бруківка просіла. Правда, один із водіїв сказав нам, що ця ситуація тут повторюється з року в рік.

"Ну, під узвозом же лінія метро, а по ньому на день проїжджають десятки тисяч автомобілів і громадський транспорт. Уже всі звикли", – поділився наш співрозмовник.

А ось на вулиці Покровській у Подільському районі столиці, де минулого року асфальтне покриття дороги вирішили замінити на бруківку, з нею все гаразд. Ремонт вулиці виявився якісним.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році настане переломний момент у розвитку міської інфраструктури. У Києві відкриють дві станції метро, добудують Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відремонтують "втомлені" мости.