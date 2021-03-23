Брусчатка в Киеве: состояние исторических дорог столицы после зимы. Видео

После окончания зимы многие киевляне и гости города жаловались, что вместе со снегом "сошли" и дороги в столице. Мол, не такая уж и холодная зима, чтобы так угробить дороги. Однако после зимы повреждаются не только асфальтированные дороги, но и те, на которых до сих пор сохранилась брусчатка.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился в исторический центр Киева, чтобы оценить состояние исторических дорог города (чтобы просмотреть видео, досскролльте до конца страницы).

В правительственном квартале, на улице Грушевского брусчатка в некоторых местах ушла под землю. Во многих местах она неровная. И это прямо перед входом в Кабмин. На тротуаре даже валялся диск с колеса иномарки, вероятно, угодившей в выбоину на улице. В ремонте нуждается и тротуарная плитка на улице Грушевского – в некоторых местах она тоже ушла под землю.

На улице Ольгинской, которая ведет от площади Ивана Франка к улице Институтской, брусчатка в некоторых местах тоже осела, но в целом состояние дороги удовлетворительное.

Справедливости ради отметим, коммунальщики здесь есть. Некоторые места ограждены для ремонта, завезен песок. Вероятно, уже в скором времени состояние здешней брусчатки улучшится.

На Владимирском спуске – от Европейской площади на Подол – дорога в сплошных ямах, порою камни брусчатки провалились. Один из водителей сказал нам, что такая ситуация здесь из года в год.

"Ну, под этим спуском – линия метро, а по нему в день проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт. Уже все привыкли", – поделился наш собеседник.

А вот на улице Покровской в Подольском районе столицы, где в прошлом году было асфальт, его решили заменить на брусчатку, поэтому с ней все в порядке. Ремонт улицы оказался качественным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году наступит переломный момент в развитии городской инфраструктуры. В Киеве откроют две станции метро, достроят Подольско-Воскресенский мостовой переход и отремонтируют "уставшие" мосты.