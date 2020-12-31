Куди піти в Києві на новорічні свята: головні локації

Київ проведе новорічні та різдвяні свята без масових концертів, гулянь і фудкортів через пандемію коронавірусу. Однак для киян і гостей столиці відкрили локації з дотриманням карантинних вимог.

Що варто подивитися і які заходи відвідати, читайте в добірці OBOZREVATEL.

Головну новорічну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. Новорічний маршрут протягнули на 8 кілометрів із 7-ма зупинками, щоб уникнути скупчення людей в одному місці:

Софійська площа

Арка дружби народів

Пішохідно-велосипедний міст

Парк "Володимирська гірка"

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа

Тут встановили головну ялинку Києва і безкоштовний каток. Пішохідний міст прикрасили безліччю гірлянд. Святкова атмосфера біля арки буде панувати до 20 січня.

На Подолі ялинку прикрасили не звичайними кулями, а декоративними тарілками з петриківським розписом, горіхами та яблуками. Також на Контрактовій площі встановили каток і гірки, будиночки із сувенірами і глінтвейном.

Зимове містечко біля фабрики обладнали великим катком, ялинкою та новорічними ілюмінаціями. Також розширили паркову зону, прикрасивши живими деревами. За катком встановили казкову площу, де можна купити гарячі напої.

У виставковому центрі відкрилася справжня зимова країна. Крім ковзанки, атракціонів, лабіринтів і квестів, можна відвідати містечко "Фабрика мрій" і потрапити на прийом до резиденції Санта-Клауса.