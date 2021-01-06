Коли з'явилося київське морозиво: історія популярності й незвичайного виробництва

Київське морозиво свого часу прославилося не лише на всю Україну, а й в Європі і на території колишнього СРСР.

У XIX столітті воно стало дуже популярним продуктом і вже активно виготовлялося на продаж і реалізовувалося безпосередньо на вулицях мобільними продавцями, які накладали ласощі в стаканчики й давали дерев'яні ложки, повідомляє 44.ua.

Для виготовлення і зберігання морозива в ті часи використовували лід із Дніпра, зібраний на річці взимку. Оскільки холодильників тоді не було, він був дуже затребуваний.

Уже в XX столітті морозиво істотно змінилося, адже виготовляти десерт у Києві почали за американською технологією. Її в СРСР привіз Анастас Мікоян у 1936 році, закупивши в США устаткування.

Перша фабрика морозива з'явилася в Києві в 1940 році. Тоді ж продукт почав популяризуватися серед дорослих.

Активне виробництво було відновлено після закінчення Другої світової. У 1950-х морозиво почали виготовляти Київський холодокомбінат і Київський молочний комбінат. Стала розвиватися і реклама, яка зробила продукт дуже масовим. Морозиво почали подавати в кафе і в спеціальних фірмових магазинах.

У другій половині XX століття, а саме з 1960-х років, морозиво в Києві почали продавати буквально всюди. Його можна було купити в крамничках, літніх кафе і закусочних, продуктових магазинах. У наступні роки продаж морозива в Києві тільки зростав і з'явилися знамениті київські сорти.

Символом київського морозива є саме "Каштан" – це був фірмовий сорт міста. Морозиво на паличці, у шоколадній глазурі.

"Каштан" був найдорожчим з усіх можливих сортів, коштувало одне морозиво 28 копійок. Для порівняння: деякі інші коштували до 10 копійок, а вафельний стаканчик обходився в 19-20 копійок.

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