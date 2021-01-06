Когда появилось киевское мороженое: история популярности и необычного производства

Киевское мороженое в свое время прославилось не только на всю Украину, но и в Европе и на территории бывшего СССР.

В XIX столетии оно стало очень популярным продуктом и уже активно делалось на продажу и реализовывалось прямо на улицах мобильными продавцами, которые накладывали лакомство в стаканчики и давали деревянные ложки, сообщает 44.ua.

Для изготовления и хранения мороженого в те времена использовали лед с Днепра, собранный на реке зимой. Поскольку холодильников тогда не было, он был очень востребован.

Уже в XX веке мороженое существенно изменилось, ведь изготавливать десерт в Киеве начали по американской технологии. Ее в СССР привез Анастас Микоян в 1936 году, закупив в США оборудование.

Первая фабрика мороженого появилась в Киеве в 1940 году. Тогда же продукт начал популяризироваться среди взрослых.

Активное производство было возобновлено после окончания Второй мировой. В 1950-х мороженое начали изготавливать Киевский хладокомбинат и Киевский молочный комбинат. Начала развиваться и реклама, которая сделала продукт очень массовым. Мороженое стали подавать в кафе и в специальных фирменных магазинах.

Во второй половине XX века, а именно с 1960-х годов, мороженое в Киеве начали продавать буквально повсюду. Его можно было купить в лавочках, летних кафе и закусочных, продуктовых магазинах. В последующие годы обороты мороженого в Киеве только нарастают и появляются знаменитые киевские сорта.

Символом киевского мороженого является именно "Каштан" – это был фирменный сорт города. Мороженое на палочке, в шоколадной глазури, запечатанное в упаковку, что на те времена было редкостью.

"Каштан" был самым дорогим из всех возможных сортов, и стоило одно мороженое 28 копеек. Для сравнения, некоторые другие стоили до 10 копеек, а вафельный стаканчик обходился в 19-20 копеек.

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