Київ через снігопад скували затори: як чистять столичні дороги. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кияни
1,7 т.
Київ через снігопад скували затори: як чистять столичні дороги. Фото

У Києві ввечері у четвер, 14 січня через снігопад утворилися великі затори.

Про це свідчать дані Google Maps. Станом на 18:00 рух ускладнено майже на всіх центральних вулицях столиці (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пробки в Києві.

Зокрема, затори утворилися на Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів проспекті Перемоги, Олени Теліги, Київському шляху, Великій окружній.

За даними "Київавтодору", на дорогах столиці працюють кілька сотень людей і близько 200 одиниць техніки.

Проспект Перемоги.
Проспект Перемоги.
Проспект Перемоги.
Проспект Перемоги.
Перехрестя бульвару Перова і проспекту Шухевича.

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