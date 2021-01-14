Київ через снігопад скували затори: як чистять столичні дороги. Фото

У Києві ввечері у четвер, 14 січня через снігопад утворилися великі затори.

Про це свідчать дані Google Maps. Станом на 18:00 рух ускладнено майже на всіх центральних вулицях столиці (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, затори утворилися на Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів проспекті Перемоги, Олени Теліги, Київському шляху, Великій окружній.

За даними "Київавтодору", на дорогах столиці працюють кілька сотень людей і близько 200 одиниць техніки.

Новина оновлюється ...