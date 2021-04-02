Вийшов серіал 'Закон і порядок: Організована злочинність': про що картина

У четвер, 1 квітня, відбулася прем'єра серіалу під назвою "Закон і порядок: Організована злочинність". Головну роль Еліота Стеблера зіграв актор Крістофер Мелоні.

Він з'явився в ролі детектива поліції Нью-Йорка. Детальніше про сюжет кінострічки – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Еліот Стеблер – детектив поліції Нью-Йорка. Раніше він працював у "Спеціальному корпусі", де розслідувалися злочини на сексуальному ґрунті, але йому довелося зробити перерву в кар'єрі.

Через десять років особиста трагедія змусила Еліота повернутися на службу. Тепер детектив Стеблер веде боротьбу з організованою злочинністю. За час його "відпустки" місто і поліцейський департамент дуже змінилися.

Герою доводиться боротися зі своїми демонами і в той же час адаптуватися під сучасну систему правосуддя і керувати елітною оперативною групою, яка викриває наймогутніші злочинні синдикати міста.

Зазначимо, що "Закон і порядок: Організована злочинність" – це спін-офф серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус", де Еліот Стеблер був одним з головних героїв до 12-го сезону.

Зараз серіал транслюють на телеканалі NBC, але також його можна подивитися онлайн на різних стримінгових платформах.

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