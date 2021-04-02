Вышел сериал 'Закон и порядок: Организованная преступность': о чем картина

В четверг, 1 апреля, состоялась премьера сериала под названием "Закон и порядок: Организованная преступность". Главную роль Элиота Стэблера сыграл актер Кристофер Мелони.

Он появился в роли детектива полиции Нью-Йорка. Подробней о сюжете киноленты – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Элиот Стэблер – детектив полиции Нью-Йорка. Раньше он работал в "Специальном корпусе", где расследовались преступления на сексуальной почве, но ему пришлось сделать перерыв в карьере.

Спустя десять лет личная трагедия заставила Элиота вернуться на службу. Теперь детектив Стэблер ведет борьбу с организованной преступностью. За время его "отпуска" город и полицейский департамент существенно изменились.

Герою приходится бороться со своими демонами и в то же время адаптироваться под современную систему правосудия и руководить элитной оперативной группой, которая разоблачает самые могущественные преступные синдикаты города.

Отметим, что "Закон и порядок: Организованная преступность" – это спин-офф сериала "Закон и порядок: Специальный корпус", где Элиот Стэблер был одним из главных героев до 12-го сезона.

Сейчас сериал транслируют на телеканале NBC, но также его можно посмотреть онлайн на различных стриминговых платформах.

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