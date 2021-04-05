Вийшов фільм "Уроки життя і водіння": про що картина

У неділю, 4 квітня, на каналі "Україна" відбулася прем'єра 4-серійної картини "Уроки життя і водіння". Головну роль в ній зіграла актриса Анастасія Іванова.

Фільм розповідає історію автогонниці Анни Любич, яка залишає спорт. Детальніше про сюжет стрічки – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Анна Любич, відома автогонниця, яка залишила спорт, відкриває школу водіння для жінок. Крім турбот про старенького батька і некерованого брата, вона вирішує проблеми й своїх учениць – матері-одиночки Поліни, чий син Іллюша залишається під опікою сім'ї Любич; Зої Сергіївни, що потрапила в аварію.

Майстерка бездоганного водіння Анна неодноразово потрапляє в "аварії" особистого плану – з давнім другом Олегом Белецьким, інструктором школи Валерою та екснареченим Ярославом. Чоловіки навчать її правилам життя, а також зможуть переконати сильну жінку не боятися своїх почуттів і рухатися головною дорогою – до свого щастя.

До речі, 4-серійну картину транслювали на телеканалі "Україна", але також її можна подивитися онлайн на різних стрімінгових платформах.

У фільмі, крім Анастасії Іванової, зіграли такі артисти: Владислав Онищенко, Віталій Салій, Олександр Константинов, Олена Стефанська, Вадим Андрєєв, Інга Нагорна, Дар'я Плахтій та інші.

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