Вышел фильм "Уроки жизни и вождения": о чем картина

В воскресенье, 4 апреля, на канале "Украина" состоялась премьера 4-серийной картины "Уроки жизни и вождения". Главную роль в ней сыграла актриса Анастасия Иванова.

Фильм рассказывает историю автогонщицы Анны Любич, которая оставляет спорт. Подробней о сюжете ленты – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт, открывает школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, она решает проблемы и своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич; Зои Сергеевны, попавшей в аварию.

Мастер безупречного вождения Анна неоднократно попадает в "аварии" личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой, своим несостоявшимся мужем Ярославом. Мужчины научат ее правилам жизни, а также смогут убедить сильную женщину не бояться своих чувств и двигаться по главной дороге – к своему счастью.

К слову, 4-серийную картину транслировали на телеканале "Украина", но также ее можно посмотреть онлайн на различных стриминговых платформах.

В фильме, кроме Анастасии Ивановой, сыграли такие артисты: Владислав Онищенко, Виталий Салий, Александр Константинов, Елена Стефанская, Вадим Андреев, Инга Нагорная, Дарья Плахтий и другие.

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