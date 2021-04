Топ-5 захопливих серіалів, які хочеться дивитися без упину

Серіалів, які поглинають усю увагу, і під які навіть не хочеться чимось похрумтіти від нудьги, насправді дуже мало. Їх буквально можна перелічити на пальцях однієї руки: "Гра престолів", "У всі тяжкі", "Друзі".

Але що робити, якщо ці легендарні шоу вже ви задивилися до дірок і хочеться чогось нового, але не менш цікавого? OBOZREVATEL вирішив допомогти глядачам і зібрав невелику добірку серіалів, які зазвичай дивляться запоєм.

1. Паперовий будинок (La casa de papel, 2017-...)

Це саме той серіал, від якого важко відірватися. У кожній серії життя головних героїв виявляється на волосинці від смерті, а напруга тільки зростає з кожним сезоном. За сюжетом, команда злочинців, яким уже нічого втрачати, на чолі з таємничим Професором вирішила провернути найбільше пограбування в історії. Їхньою метою став Королівський монетний двір Іспанії в Мадриді. Вісім осіб захопили будівлю, взявши в полон 67 заручників, і почали друкувати мільйони євро на день. Але "ідеальних планів" не буває, і героям доведеться зіткнутися з перешкодами, про які вони навіть не здогадувалися.

2. Дуже дивні справи (Stranger Things, 2016-...)

Цей фантастичний серіал захопить глядача низкою загадкових подій, які трапляються одна за одною в маленькому містечку штату Індіана в 1983 році. Після пропажі декількох дітей неподалік від таємничої лабораторії, четверо підлітків вирішили почати своє розслідування. Дуже скоро герої починають підозрювати, що в місті відбувається щось дивне.

3. Втеча (Prison Break, 2005-2009)

Хлопця-нещасливця Лінкольна Барроуза засудили до смертної кари за вбивство віцепрезидента великої компанії, якого він не скоював. Молодший брат засудженого, Майкл Скофілд вирішив навмисно потрапити до в'язниці, щоб витягнути звідти брата. Він зробив спеціальне тату на тілі з кодуванням плану будівлі й спланував ідеальний втечу.

4. Сотня (The Hundred, 2014-2020)

Дія гостросюжетного фантастичного телесеріалу "Сотня" розгортається в далекому майбутньому, після того, як на Землі відбулася глобальна ядерна катастрофа. Людство змогло врятуватися, перебравшись на космічні станції, однак перенаселення призвело до серйозних проблем. Тож було вирішено відправити на Землю розвідувальну експедицію із сотні неповнолітніх ув'язнених.

5. Це ми (This Is Us, 2016-...)

Цей серіал сподобається всім, хто втомився від фантастики, кримінальних історій і заплутаних сюжетів. Кожна серія розповідає про просте й водночас дуже складне людського життя, про вибір, стосунки й проблеми, з якими стикаються всі. На прикладі головних героїв, батьків і їхніх дітей, показується щастя у всьому його розмаїтті. Деякі шанувальники "Це ми" відзначають, що часом деякі серії замінюють сеанс із психологом і допомагають розібратися в собі.

