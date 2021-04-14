Sony Pictures опублікувала новий тизер і дату виходу в Україні фільму "Мисливці за привидами: з того світу"

У мережі з'явився новий тизер до фільму "Мисливці за привидами: з того світу", який вийде в Україні 11 листопада 2021 року.

Ролик опублікувала голлівудська студія Sony Pictures. У смішному відео Пол Радд у ролі його персонажа приходить у супермаркет і бачить, як на одній із полиць починають ворушитися маршмеллоу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Далі з упаковки вилазить мініатюрна копія Міні-Зефірчіка – персонажа, який з'явився в другій частині франшизи. Він кусає його за палець, а компанія з інших Міні-Зефірчиків влаштовує вечірку в супермаркеті!

Кадр із фільму Скриншот відео

Як сказано в описі до фільму, він є новою частиною фантастичних пригод з оригінального всесвіту Мисливців за привидами! За сюжетом, успадкувавши старий занедбаний будинок, сім'я переїжджає в маленьке містечко. Їхня поява співпала з надзвичайною активністю паранормальних сил, які докорінно змінять їхнє звичне життя.

Так з'явиться нове покоління мисливців за привидами, яким доведеться з'ясувати походження таємничої спадщини і ліквідувати наслідки небувалих масштабів.

У фільмі знімалися відомі голлівудські актори: Пол Радд ("Людина-Мураха"), Білл Мюррей ("Мисливці за привидами"), Сігурні Уівер ("Чужий", "Мисливці за привидами"), Фінн Вулфард ("Воно 2", серіал "Дуже дивні справи").

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