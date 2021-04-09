"Опер за викликом-5": про що серіал і де дивитися онлайн

У понеділок, 12 квітня, о 20:20 на каналі "2+2" відбудеться прем'єра п'ятого сезону детективної стрічки "Опер за викликом".

Серіал буде виходити по 2 серії з понеділка по четвер. Всього глядачі побачать 24 епізоди. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися, про що картина та хто зіграє головну жіночу роль у новій частині (щоб подивитися відеоанонс, доскрольте новину до кінця).

У центрі історії – розслідування секретного Департаменту кримінальної розвідки, агенти якого працюють під прикриттям. У суперкоманді справжні професіонали: начальник із позивним "Дід", знавець зброї та єдиноборств Роман, веселий хакер Славко та зухвалий, відчайдушний і харизматичний опер Артем Трофимов. Пріоритет їхнього відділу – надскладні та заплутані розслідування, з якими не зможуть впоратися звичайні правоохоронці.

На початку п'ятого сезону за скоєні злочини капітан Артем Трофимов потрапляє за ґрати. Але довго сидіти у в'язниці опер не збирається. Скориставшись зв'язками в органах, начальник Департаменту кримінальної розвідки допомагає Трофимову звільнитися раніше від терміну. Щоправда, вийти на свободу він може тільки за однієї умови, що сильно змінить життя відділу. Піти на компроміс або залишитися за ґратами – герою доведеться зробити непростий вибір.

Зазначимо, що в серіалі знімалися Павло Вишняков, Артем Мартинішин, Олександр Пожарський, Олександр Ігнатуша та інші. У п'ятому сезоні до основного акторського складу приєдналася актриса театру та кіно з Дніпра Марія Пашкурова-Петренко.

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