"Опер по вызову-5": о чем сериал и где смотреть онлайн

В понедельник, 12 апреля, в 20:20 на канале "2+2" состоится премьера пятого сезона детективной ленты "Опер по вызову".

Сериал будет выходить по 2 серии с понедельника по четверг. Всего зрители увидят 24 эпизода. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, о чем картина и кто сыграет главную женскую роль в новой части (чтобы посмотреть видеоанонс, доскролльте новость до конца).

В центре истории – расследования секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого работают под прикрытием. В суперкоманде настоящие профессионалы: начальник с позывным "Дед", знаток оружие и единоборств Роман, веселый хакер Славик и дерзкий, отчаянный и харизматичный опер Артем Трофимов. Приоритет их отдела – сверхсложные и запутанные расследования, с которыми не смогут справиться обычные правоохранители.

В начале пятого сезона за совершенные преступления капитан Артем Трофимов попадает за решетку. Но долго сидеть в тюрьме опер не собирается. Воспользовавшись связями в органах, начальник Департамента криминальной разведки помогает Трофимову освободиться раньше срока. Правда, выйти на свободу он может только при одном условии, которое сильно изменит жизнь отдела. Пойти на компромисс или остаться за решеткой – герою придется сделать непростой выбор.

Отметим, что в сериале снимались: Павел Вишняков, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Александр Игнатуша и другие. В пятом сезоне к основному актерскому составу присоединилась актриса театра и кино из Днепра Мария Пашкурова-Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в прокат вышел фильм "Годзилла против Конга". Новая картина от режиссера Адама Вингарда расскажет зрителям о противостоянии двух титанов.