Всесвітній банк удвічі поліпшив прогноз зростання економіки України

Всесвітній банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році до 3,1%.

Ще на початку жовтня міжнародна фінансова організація оцінювала перспективи зростання економіки на рівні 1,5%. Про це свідчить новий випуск "Перспектив глобальної економіки", підготовлений Світовим банком.

Водночас Міністерство економіки очікує зростання ВВП України на 4,6%. Аналогічний показник прописаний і в державному бюджеті на 2021 рік.

Крім того, Національний банк України прогнозує відновлення економіки в цьому році на рівні 4,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.