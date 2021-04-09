Віцепрем'єр попередив, що "Північний потік-2" непоправно послабить Україну

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Віцепрем'єр попередив, що 'Північний потік-2' непоправно послабить Україну

Реалізація російського газопроводу "Північний потік-2" буде мати серйозні наслідки для національної безпеки України.

"Україна буде непоправно ослаблена, як тільки Росія отримає нове пряме газове сполучення з Німеччиною", – написав віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у статті для Wall Street Journal.

За його словами, трубопроводи "Північний потік-1" і "Турецький потік" вже введені в експлуатацію, а новий газопровід остаточно відокремить енергетичну безпеку України, Польщі та країн Балтії від Західної Європи.

Міністр нагадав, що Росія вже намагалася залякати Україну відключенням газу. В останній раз подібне траплялося влітку 2014 року. Однак Москва завжди була змушена дотримуватися обережності, оскільки значна частина газу поставлялася в ЄС через українську територію.

"Було б нерозумно, якщо не необачно, з боку Європи збільшувати свою залежність від "Газпрому", російської державної енергетичної компанії, і давати Москві прямий контроль над тим, в які країни постачають газ, а які можна відключити", – резюмував Резніков.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінювався у 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.

УкраїнаПівнічний потік - 2Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осібОлексій Резніков