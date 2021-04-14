Россиянам прикрыли отдых в Турции: что будет с ценами и выиграют ли от этого украинцы

Россия отменила авиаперелеты в Турцию до конца весны, теперь ее граждане оббивают пороги своих турагентств в поисках альтернативного отдыха на майские праздники. Такой поворот событий вселил надежду в украинцев, что путевки на турецкие курорты можно будет получить по более низкой цене. Однако это зависит от ряда факторов.

Так чего же ожидать украинцам и какие прогнозы делают эксперты, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Стамбуле 10 апреля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой последний выразил поддержку официальному Киеву на фоне новых агрессивных маневров Российской Федерации.

Его позиция вызвала недовольство в Кремле, который попытался тут же ответить Анкаре. В качестве "наказания" наш северный сосед решил запретить авиаперелеты из РФ в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Исключением стали лишь два рейса в неделю из Москвы в Стамбул.

Сейчас РФ спешно эвакуирует своих туристов, такое решение российских властей многих застало врасплох. Хотя официально россияне объясняют запрет вспышкой коронавируса в Турции. Но понятно, что это вопрос сугубо политический.

Представители туристического рынка говорят, что такая ситуация принесет украинцам разве что психологическое удовлетворение. Они считают, что вряд ли цены на отдых в Турции существенно снизятся, разве что в отдельных случаях.

Глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха отмечает: хоть россиян на майские праздники в Турции почти не будет, многие туры на эти даты уже проданы. "А цены на май и так невысокие, снижать их некуда, разве что себе в убыток", – говорит он.

Директор сети туристических компаний "Поехали с нами" Олег Кулик также считает, что цены на отдых в эти полтора месяца Турция вряд ли начнет снижать.

"Во-первых, апрель-май это еще только начало сезона, и обычно отели закладывают сюда очень небольшую маржу, в отличии от июня-августа. Возможно, отдельные отели и пойдут на уступки, но максимум на 10-15%. Никто себе в убыток работать не будет", – уверен он.

Что касается отдыха в Турции в июне, июле и августе, то владельцы отелей тоже пока торопиться не будут с определением цен, они "выжидают".

"Еще непонятно что будет дальше с полетами из РФ. А также может выстрелить отложенный спрос на отдых у европейцев. В прошлом году граждане Европы практически не ездили в Турцию из-за пандемии. Сейчас в этих странах идет активная вакцинация, поэтому они могут поехать к морю. Например, немцы, которые всегда любили Турцию, поедут и британцы. Так что отели пока ждут и не торопятся снижать стоимость", – поясняет Кулик.

Редактор туристического сайта turprofi.com.ua Валерия Овсяник вспоминает, что в 2015 году подобная ситуация с запретом россиянам летать в Турцию уже была (тогда турецкая сторона сбила российский истребитель, направлявшийся в Сирию).

"Но ситуация была другой, поскольку запрет распространялся на весь сезон и турецким отелям было тяжело. Сейчас же речь идет об апреле-мае, а это еще не такой уж сезон. До сих пор еще не все турецкие отели даже открылись, и, вероятно, они уже подождут до июня. Поэтому о снижении цен на отдых говорить рано, тем более что Турция у нас пользуется спросом. Разве что какие-то отели предоставят небольшие бонусы или акции, но они существенно на цены не повлияют", – считает Овсяник.

Кулик сомневается, что россияне захотят лететь в Турцию обходными путями, например, через Беларусь. "Это дорого и хлопотно. Вряд ли жители Новосибирска захотят ехать в Минск, а потом в Турцию. Разе что жители городов, расположенных недалеко от границы Беларуси и РФ", – говорит он.

Помимо Турции для россиян является проблемой организовать себе отдых в Египте. В 2015 году на борту российского самолета Airbus A321 над Синаем произошел теракт, в результате которого погибли 224 человека. И теперь в целях безопасности в Египет из России самолеты летают лишь до столицы Каира, но прямых рейсов на египетские курорты нет.

Желающие там отдохнуть вынуждены дополнительно проводить много часов в автобусах, чтобы добраться к местам отдыха. Это, в добавок к утраченному времени, еще и лишние финансовые расходы. "Конечно, это серьезно отразилось на туристическом потоке. Если раньше в Египет летали миллионы россиян, то теперь сотни тысяч", – говорит Овсяник.

По словам Кулика, в Египет из РФ летает 2% туристов от всего турпотока прошлых лет. И это при том, что сейчас отдохнуть там можно даже дешевле, чем в Турции. "Особенно первое время в египетских отелях были скидки, но потом ряд гостиниц обанкротились, а также начались проблемы с сервисом. Но хорошие гостиницы все равно и в Египте стоят дорого", – отметила Овсяник.

Украинцы могут извлечь выгоду для своих карманов в сезон отпусков, если запрет на перелеты для россиян продлят до конца лета. И это при условии, что граждане европейских государств не ринутся в Турцию после затяжного карантина, чтобы наверстать упущенное. Однако они при наличии широкого выбора вполне могут позволить себе отдых и в других туристических уголках планеты.