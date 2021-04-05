В Україні назвали ключові проблеми впровадження технології блокчейн

Технологія блокчейн (безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містить інформацію) асоціюється у більшості людей із криптовалютами і тому має репутаційні проблеми.

"Як і раніше блокчейн асоціюється у більшості людей із криптовалютою і в їхній свідомості це розглядається як простір для набивання кишень шахраїв, хакерів і виключно спекулянтів. На боротьбу з цією проблемою, ймовірно, піде чимало часу, перш ніж цифрова технологія стане для нас великим і значущим сегментом життєдіяльності", – заявив експерт у сфері IT, блокчейн і криптовалют Богдан Прилепа. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL.

За його словами, існують і технічні проблеми, такі як відсутність масштабованості, відсутність адекватної інтероперабельності, автономність блокчейн-проєктів, складна інтеграція з успадкованими вже системами.

"Є, мабуть і організаційні проблеми, такі як відсутність належного управління, недостатня компетентність і розуміння, відсутність досвіду й освіти користувачів, ставлення співробітників, що обіймають керівні посади в блокчейн-проєктах. Також існують проблеми безпеки і конфіденційності, зокрема відсутність відповідних норм регулювання", – додав Прилепа.

Експерт зазначив, що блокчейн створює певні проблеми для регулювальних органів, які прагнуть захистити споживачів і ринки. Жорсткість, з якої вони в світових економічних масштабах наблизилися до технології, частково стримує процеси розвитку й економічне зростання загалом.

Нагадаємо, що НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податки, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.