В Україні назвали ключові проблеми впровадження технології блокчейн
Технологія блокчейн (безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містить інформацію) асоціюється у більшості людей із криптовалютами і тому має репутаційні проблеми.
"Як і раніше блокчейн асоціюється у більшості людей із криптовалютою і в їхній свідомості це розглядається як простір для набивання кишень шахраїв, хакерів і виключно спекулянтів. На боротьбу з цією проблемою, ймовірно, піде чимало часу, перш ніж цифрова технологія стане для нас великим і значущим сегментом життєдіяльності", – заявив експерт у сфері IT, блокчейн і криптовалют Богдан Прилепа. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL.
За його словами, існують і технічні проблеми, такі як відсутність масштабованості, відсутність адекватної інтероперабельності, автономність блокчейн-проєктів, складна інтеграція з успадкованими вже системами.
"Є, мабуть і організаційні проблеми, такі як відсутність належного управління, недостатня компетентність і розуміння, відсутність досвіду й освіти користувачів, ставлення співробітників, що обіймають керівні посади в блокчейн-проєктах. Також існують проблеми безпеки і конфіденційності, зокрема відсутність відповідних норм регулювання", – додав Прилепа.
Експерт зазначив, що блокчейн створює певні проблеми для регулювальних органів, які прагнуть захистити споживачів і ринки. Жорсткість, з якої вони в світових економічних масштабах наблизилися до технології, частково стримує процеси розвитку й економічне зростання загалом.
Нагадаємо, що НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.
З операцій не платять податки, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.
У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.