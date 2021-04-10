В Україні АЗС масово знизили ціни на бензин
В Україні за тиждень (з 2 по 9 квітня) практично всі АЗС знизили ціни на бензин.
Вартість палива впала в межах 0,1-1,5 грн/л. Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
Зокрема, за минулий тиждень середні ціни змінювалися так:
А-92 знизилася на 34 коп/л, до 21,16 грн/л.
А-95 знизилася на 48 коп/л, до 28,58 грн/л.
Дизельне паливо залишилася на рівні 28,25 грн/л.
Нагадаємо, в березні уряд почав перевірки через різке зростання цін на бензин в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що обговорював цю проблему з президентом Володимиром Зеленським.
Також було проведено нараду з усіма профільними органами, а міністр економіки Ігор Петрашко проводив зустріч із тими, хто поставляє паливо і торгує в роздріб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизельне пальне на 0,3-2 грн/л. Поточного тижня консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1540 станцій) двічі підвищувала ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л.
В Україні сукупні втрати бюджету від діяльності нелегального сегменту паливного ринку за 9 місяців 2020 року становили від 9 до 15 млрд грн. Водночас найбільша частка нелегальної реалізації пального була властива зрідженому газу – 35% (524 тис. т) і дизельному пальному – 19% (1 млн. т).