Українців захистять від свавілля колекторів: закон набув чинності
В Україні набув чинності закон, який має на меті регулювати роботу колекторських компаній та захистити боржників у разі протермінованої заборгованості.
Документ спрямований на боротьбу з незаконними діями колекторських компаній в Україні, в зв'язку з чим отримав неофіційну назву "антиколекторський закон".
Закон був опублікований у виданні "Голос України". Він набув чинності на наступний день після оприлюднення, проте в дію його введуть лише через три місяці після публікації.
Принципово важливе нововведення – вводиться законодавче визначення колекторської компанії і колекторської діяльності. Також документ розділяє поняття "кредитодавець" і "новий кредитор", тим самим легалізувавши передачу (продаж) боргу колекторській компанії.
Законопроєктом пропонується встановити такі вимоги до кредитодавців:
дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості;
укладати договори лише з юридичними особами, внесеними до Реєстру колекторських компаній;
повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;
контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;
обов’язок розірвати договір із колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її вилучення з Реєстру колекторських компаній.
Законодавча ініціатива також пропонує встановити вимоги до взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості, яка може відбуватись шляхом:
безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);
надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, зокрема без використання програмного забезпечення);
надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).
Водночас під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи – представника, правову підставу взаємодії та розмір протермінованої заборгованості, а на вимогу споживача – надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.
Проєктом закону пропонується наділити Національний банк України повноваженнями із здійснення нагляду за додержанням банками, іншими фінансовими установами, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Як розповідав OBOZREVATEL Володимир Мазуренко, який кілька років працював кредитним експертом в одному з українських банків, відсутність жорстких правил, вимог до розміщеної реклами та інформації – одна з головних причин кризи, яка сталася на ринку мікрокредитування.