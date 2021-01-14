Українці зможуть купувати газ нижче ніж 7 грн за куб: "Нафтогаз" розповів про тарифи

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова у межах тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів. Про це повідомляє пресслужба НАК.

Газопостачальна компанія також готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною.

"Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові як постачальник "останньої надії" прийняти всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності збутової компанії забезпечити визначену урядом ціну в 6,99 грн за куб. м", – заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за "температурні" коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Усі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною.