Украинцы смогут покупать газ ниже 7 грн за куб: "Нафтогаз" рассказал о тарифах

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров. Об этом сообщает пресс служба НАК.

Газопоставляющая компания также готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене.

"Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина. Мы готовы как поставщик "последней надежды" принять всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности сбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м " – заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЭИС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы ", – резюмировал он.

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