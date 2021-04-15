Україна знову почала прямі закупівлі струму з Росії, – Буймістер

Україна 15 квітня відновила прямий імпорт електричної енергії з Російської Федерації.

Про це повідомила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер.

"Знущальна формула від НКРЕКП: Чим більше на кордонах військ країни-агресора - тим більше ми імпортуємо від них струму. Сьогодні Україна відновила прямі закупівлі електроенергії в російського державного монополіста "ІнтерРАО", - зазначила нардеп.

Вона наголосила, що не дивлячись на ледь не щоденні погрози Кремля розпочати повномасштабну війну, Україна ранком 15 квітня відправила черговий платіж російській держкомпанії "ІнтерРАО".

"Інакше як диверсія це назвати не можна", - вважає Буймістер.

За її словами, в порядок денний позачергового засідання парламенту 15 квітня нарешті включене питання заборони імпорту струму з Росії і Білорусі.

"На жаль, заплачених агресору 1 млрд гривень з вже не повернути, але цей закон хоча б вже не дозволе посадовцям НКРЕКП - лобістам імпорту - ховати голову в пісок, відхрещуватись від прямої участі у фінансуванні збройної агресії Путіна", - додала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.