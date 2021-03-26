Україна повинна зупинити імпорт струму з РФ, щоб не втратити енергонезалежність, – нардеп

Імпорт електроенергії ослаблює промисловість і робить Україну залежною від волі політичного керівництва Росії.

Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу" Олексій Устенко.

"Моя позиція, як народного депутата, що це недопустимо. Неможливо закуповувати електроенергію в країні-агресора. Тому що фактично, якщо навіть ми десь її отримуємо дешевше, чи на якихось кращих умовах, то ми підсадимо нашу промисловість на голку тієї залежності, яка потім буде від РФ", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

За його словами, в України достатньо власних генеруючих постужностей, які дозволяють експортувати струм, а не закуповувати його у Росії і Білорусі.

"Ми маємо заборонити будь-який імпорт електроенергії. В нас достатньо кількості і атомних блоків, в нас достатньо генеруючих можливостей", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський у відповідь на звернення депутата Бондаря підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.