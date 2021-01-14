Україна отримала від "Газпрому" понад $2 млрд за транзит
"Нафтогаз" у 2020 році надав "Газпрому" послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,1 млрд.
Російська компанія повністю оплатила річні потужності української газотранспортної системи. Про це повідомляє пресслужба НАК.
Відповідно до угоди від 30.12.2019 між "Нафтогазом" та "Газпромом" вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей – $2,1 млрд.
Окрім того "Нафтогаз" додатково надав "Газпрому" послуги з використання української ГТС, за які отримує більше $30 млн.
Загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році склав 55,8 млрд куб. м.
Нагадаємо, 30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Також Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 скоротився вдвічі порівняно з обсягами, які були прокачані минулих років. До того ж російський "Газпром", незважаючи на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю.