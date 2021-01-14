Украина получила от "Газпрома" более $2 млрд за транзит

"Нафтогаз" в 2020 году предоставил "Газпрому" услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,1 млрд.

Российская компания полностью оплатила годовые мощности украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

В соответствии с соглашением от 30.12.2019 между "Нафтогазом" и "Газпромом" стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей – $2,1 млрд.

Кроме того, "Нафтогаз" дополнительно предоставил "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает более $30 млн.

Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

Напомним, 30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.

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