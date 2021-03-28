У США пригрозили Німеччині посиленням санкцій через "Північний поток-2"

Ольга Ліпич Економіка 22:29, 28.03.2021 Оновлено: 22:30, 28.03.2021

У США заявили, що налаштовані посилювати санкції проти "Північного потоку-2" і вже повідомили про свою позицію Німеччині.

Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN у неділю, 28 березня, "будівництво газопроводу – погана ідея".

Він розповів, що під час недавньої зустрічі з главою МЗС ФРН Хайко Маасом в Брюсселі зачіпалася тема газопроводу.

"Ми вважаємо, що це погана ідея (будівництво газопроводу, – Ред.), і для нас було важливо мати можливість сказати про це безпосередньо нашому близькому партнеру – Німеччині", – сказав він.

Блінкен додав, що згідно із законодавством, США ввели санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві і намагаються добудувати трубопровід.

"Ми дали ясно зрозуміти, що ми будемо продовжувати робити це", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції потраплять не тільки компанії, що надають суди для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією судів для його добудови.

  • США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби".

  • Баржа-трубоукладач "Фортуна" за останню добу вийшла на темп робіт, який дозволить їй завершити добудову ділянки в водах Данії однієї нитки газопроводу "Північний потік-2" до кінця квітня.

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що противники будівництва "Північного потоку-2" намагаються змусити Росію заплатити за події в Україні.

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