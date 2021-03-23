У "Метінвесті" розповіли про досягнення за 15 років і анонсували прорив в українській освіті

В 2021 році Групі "Метінвест" виповнюється 15 років. Напередодні "ювілею" генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков підбив підсумки роботи компанії і розповів про новий амбітний проект – перший приватний технічний виш, який готуватиме висококласних фахівців для української промисловості.

"Цього року Україні виповнюється 30 років. 30 років незалежності – це велика кругла дата. У той же час "Метінвест" святкуватиме напівювілей – 15 років. Дуже багато було зроблено за 15 років компанією. З точки зору інвестицій, з точки зору розвитку ми вже змогли стати найбільшою приватною промисловою компанією України", – заявив Риженков.

Однак на досягнутому, за його словами, "Метінвест" зупинятися не збирається. Зараз компанія має намір інвестувати в майбутнє України – і з літа 2020 року реалізує амбіційний проект з будівництва сучасного технологічного інституту, який буде готувати фахівців цілого ряду різних технічних спеціальностей.

"Нам би хотілося в цей рік зробити ще один важливий крок, який міг би стати таким ривком, трампліном не тільки для компанії" Метінвест ", а й для всієї країни в майбутньому. Ні для кого не секрет, що найважливіша цінність будь-якої країни – це люди, які в ній живуть, які її розвивають. І як раз на розвиток людей буде спрямований наш наступний крок", – заявив Риженков.

Він підкреслив: за останні роки підготовка кваліфікованих фахівців для української промисловості в нашій країні серйозно "просіла". Молодь, яка обирає технічні спеціальності, все частіше виїжджає вчитися за кордон. Більшість з них більше в Україну не повертаються. З країни витікає інтелектуальний потенціал, а вітчизняна промисловість все більше відчуває кадровий голод.

"Саме тому акціонери компанії, сама компанія" Метінвест "прийняли рішення відкрити перший в Україні саме технічний вуз, технічний вищий навчальний заклад, який буде створено за найкращими традиціями, кращими стандартами світових технічних вишів, який буде давати чудову технічну освіту. Який буде не тільки в металургії, не тільки в гірничій справі, але і в комп'ютерних науках, системах автоматичного управління, екології, охоронц праці, інженерії і так далі. Ми вважаємо, що це як раз може стати нашим внеском в майбутнє нашої країни, в її розвиток, в її поступ", – заявив Риженков.

За словами гендиректора "Метінвесту", в першу чергу новий вищий навчальний заклад сконцентрується на точних технічних науках, адже подібних фахівців зараз якісно готують буквально кілька навчальних закладів. Відмінною рисою нового університету, який вже цього року відкриє в Маріуполі двері для перших студентів, стане можливість об'єднати теоретичні знання з практикою.

"Цей університет, який створює металургійна промислова компанія, відповідно дає можливості людям, які в ньому будуть вчитися, одночасно проходити практику, одночасно залучатися до виробничого процесу саме на практичних прикладах, на практичній базі вже цього підприємства. Більше того, ми плануємо робити дуальну освіту, коли на третьому курсі вже студенти зможуть половину часу вчитися в університеті, половину часу працювати на підприємстві. І до того часу, коли вони будуть виходити вже бакалаврами, вони вже будуть готовими фахівцями, яким не потрібно буде проходити шлях молодого фахівця на підприємстві, вони можуть відразу йти вже на інженерні посади", – розповів Риженков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Метінвест купив "Покровську вугільну групу". За оцінками аналітиків, це спричинить позитивний вплив не тільки на розвиток підприємства, але й стимулює економічне зростання у прифронтових регіонах і стане позитивним сигналом для людей, що мешкають на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу.