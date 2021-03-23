В "Метинвесте" рассказали о достижениях за 15 лет и анонсировали прорыв в украинском образовании

В 2021 году Группе "Метинвест" исполняется 15 лет. Накануне "юбилея" генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подвел итоги работы компании и рассказал о новом амбициозном проекте – первом частном техническом ВУЗе, который будет готовить высококлассных специалистов для украинской промышленности.

"В этом году Украине исполняется 30 лет. 30 лет независимости – это большая круглая дата. В то же время "Метинвест" исполняется полуюбилей – 15 лет. Очень много было сделано за 15 лет компанией. С точки зрения инвестиций, с точки зрения развития мы уже смогли стать крупнейшей частной промышленной компанией Украины", - заявил Рыженков.

Однако на достигнутом, по его словам, "Метинвест" останавливаться не собирается. Сейчас компания намерена инвестировать в будущее Украины – и с лета 2020 года реализует амбициозный проект по строительству современного технического ВУЗа, который будет готовить специалистов целого ряда разных технических специальностей.

"Нам бы хотелось в этот год сделать еще один важный шаг, который мог бы стать таким рывком, трамплином не только для компании "Метинвест", но и для всей страны в будущем. Ни для кого не секрет, что самая важная ценность любой страны – это люди, которые в ней живут, которые ее развивают. И как раз на развитие людей будет направлен наш следующий шаг", - заявил Рыженков.

Он подчеркнул: за последние годы подготовка квалифицированных специалистов для украинской промышленности в нашей стране существенно "просела". Молодежь, которая выбирает технические специальности, все чаще уезжает учиться за границу. Большинство из них больше в Украину не возвращаются. Из страны утекает интеллектуальный потенциал, а отечественная промышленность все больше ощущает кадровый голод.

"Именно поэтому акционеры компании, сама компания "Метинвест" приняли решение открыть первый в Украине именно технический вуз, техническое высшее учебное заведение, которое будет создано по лучшим традициям, лучшим стандартам мировым технических вузов, которое будет давать великолепное техническое образование. Которое будет не только в металлургии, не только в горном деле, но и в компьютерных науках, системах автоматического управления, экологии, охране труда, инженерии и так далее. Мы считаем, что это как раз может стать нашим вкладом в будущее нашей страны, в ее развитие, в ее следующий шаг", – заявил Рыженков.

По словам гендиректора "Метинвеста", в первую очередь новое высшее учебное заведение сконцентрируется на точных технических науках, ведь подобных специалистов сейчас качественно готовят буквально несколько учебных заведений. Отличительной чертой нового университета, который уже в этом году откроет в Мариуполе двери для первых студентов, станет возможность объединить теоретические знания с практикой.

"Этот университет, который создает металлургическая промышленная компания, соответственно дает возможности людям, которые в нем будут учиться, одновременно проходить практику, одновременно вовлекаться в производственный процесс именно на практических примерах, на практической базе уже этого предприятия. Более того, мы планируем делать дуальное образование, когда на третьем курсе уже студенты смогут половину времени учиться в университете, половину времени работать на предприятии. И к тому времени, когда они будут выходить уже бакалаврами, они уже будут готовыми специалистами, которым не нужно будет проходить путь молодого специалиста на предприятии, они могут сразу идти уже в инженерные должности", – рассказал Рыженков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Метинвест купил "Покровскую угольную группу". По оценкам экспертов, это позитивно повлияет не только на развитие предприятия, но и стимулирует экономический рост на прифронтовых территориях и станет позитивным сигналом для людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.