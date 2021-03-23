Метінвест купив 'Покровську вугільну групу': як це допоможе Україні і миру на Донбасі

Уже сім років кращі голови України думають над тим, як повернути окуповані території і громадян, що там живуть. У палких суперечках ламають списи прихильники радикальних заходів на кшталт ураження жителів ОРДЛО після деокупації в частині цивільних прав і свобод – і ті, кому більше до душі "м'яка" реінтеграція. Певне переконування жителів окупованих територій в тому, що "український світ" – куди більш гуманний і банально вигідний для забезпечення нормального рівня життя і базових потреб – на відміну від "руського міра", що панує в ОРДЛО зараз.

І складається враження, що через 7 років після початку війни до вироблення єдиної стратегії реінтеграції Донбасу – так само далеко, як і в 2014-му.

Але що, якщо окремі кроки, які наблизять жителів окупованої частини Донбасу до України, можна робити вже зараз? Ба більше: що, якщо бізнес їх уже робить? Заінтриговані? Тоді давайте розберемося, як одна з найбільших бізнес-угод останнього часу – покупка Групою Метінвест акцій "Покровської вугільної групи" – прямо зараз наближає повернення умів і сердець жителів ОРДЛО.

"Покровська вугільна група" – це одне з найпотужніших в Україні об'єднань підприємств, що спеціалізуються на видобутку вугілля і його збагаченні, роль якого після тимчасової втрати вуглевидобувних підприємств в окупованих районах Донбасу суттєво зросла. Ключовими підприємствами групи є шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

ШУ "Покровське" спеціалізується на виробництві вугілля марки К, необхідного для виробництва металургійного коксу. Дефіцит такого вугілля Україна гостро відчуває з початку війни. При цьому мінеральні ресурси і запаси ШУ "Покровське" оцінюються в 248 млн тонн і 151 млн тонн відповідно, що дозволить підприємству ефективно працювати не менше 30 років.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика також займає лідерські позиції в своєму виробничому сегменті. Проектна потужність збагачення цієї фабрики досягає 8 млн тонн рядового коксівного вугілля в рік.

І з березня 2021 року контрольний пакет акцій "Покровської вугільної групи" і згаданих підприємств-флагманів сконцентрований в Групі "Метінвест".

Насправді, підготовка до покупки найбільшого в Україні виробника коксівного кута в Групі "Метінвест" велася вже давно. Частина пакету акцій – 24,77% – "Покровської вугільної групи" належала цій компанії ще з 2018 року. І позитивні зміни після приходу нового акціонера на підприємствах групи відчули вже в перший рік. Якщо, наприклад, 2018 рік "Покровська вугільна група" закінчила зі збитками в 988 млн грн, то вже в наступному році її прибуток склав 925 млн грн.

А в березні 2021 року "Покровська вугільна група" увійшла в "Метінвест" вже повністю. Ця угода дозволила найбільшому гірничо-металургійному холдингу України наростити свою присутність у структурі власності вугільних підприємств до 67,28%.

Як і будь-який інший успішний бізнес, Група "Метінвест" закономірно прагне до самозабезпечення власного виробництва необхідними ресурсами. Тим більше таке прагнення можна пояснити у випадку з необхідним для виробництва чавуну коксівним вугіллям. Адже більшість шахт, що його видобували, залишилася на окупованих територіях. Так що до певної міри покупка "Покровської вугільної групи" "Метінвестом" – захід вимушений.

"Підприємства змушені вдаватися до подібних заходів в силу того, що ведуться військові дії – немає можливості спокійно купувати вугілля і використовувати його, і друге – ринок вугілля досить статичний. Ніхто не буде навіть заради кількох сотень тисяч тонн застосовувати чинні схеми і нарощувати видобуток. Раніше Україна на світовій мапі вважалася експортером вугілля, а для того, щоб вона стала імпортером, держава повинна гарантувати, що протягом тривалого часу, вона буде закуповувати вугілля в певних обсягах", – висловив свою думку в коментарі журналістам експерт Аналітичного кластеру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

Після придбання "Покровської вугільної групи" у "Метінвесту" є всі можливості закрити власні потреби в коксівному вугіллі – і в 2021 році Група готова активно інвестувати в досягнення цієї мети.

Зокрема, інвестиції, необхідні для розвитку видобутку вугілля на кілька років наперед, будуть спрямовані на шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринську збагачувальну фабрику, що входять до Покровської вугільної групи. Це дозволить продовжити нарощування видобутку рядового вугілля Покровської вугільної групи. А воно за останні два роки і так зросло на 55% - до 6,2 млн тонн. За прогнозами експертів, видобуток на рівні 10-11 млн тонн вугілля на рік – цілком реальне завдання для "Покровської вугільної групи". Особливо з урахуванням масштабних інвестицій, які "Метінвест" готовий проводити для модернізації виробництва і збільшення видобутку.

"Метінвест" вже придбав спеціально сконструйований під параметри покровських горизонтів новий прохідницький комбайн П-315, а також кілька нових очисних комбайнів польського і чеського виробництва.

Збільшити видобуток вугілля дозволить і введення в експлуатацію споруджуваного зараз вугільного блоку №11 з запасами в 33,8 мільйонів тонн. У "Метінвесті" мають намір підняти видобуток до 8,3 млн тонн на рік, що майже повністю закриє потреби Групи в цьому вугіллі при виробництві чавуну. Заплановані інвестиції в збільшення видобутку становлять близько 4 млрд грн.

Та й для країни в цілому від подібного злиття експерти прогнозують позитивні зрушення. Адже інвестиції "Метінвесту" в кінцевому підсумку допоможуть знизити залежність України від імпортного вугілля і стимулюють розвиток економіки регіону.

"Це дуже позитивний крок. Він принесе користь і "Метінвесту", і регіону присутності цього підприємства, і Україні в цілому. Починаючи з 2014 року, після того, як Україна тимчасово втратила доступ до шахт, які видобувають коксівне вугілля, в Україні постійно відчувається дефіцит цього товару. Дуже важливо, щоб підприємство працювало по максимуму, завантажувати свої потужності і збагачувальні фабрики. Це дасть роботу людям в регіоні, а також завантажить суміжні галузі та забезпечить Україну дефіцитним на сьогодні сировиною ", – переконаний президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Оцінили угоду і аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's. Зокрема, там відзначили, що придбання позитивно позначиться на кредитному рейтингу "Метінвесту".

"Прогнозоване боргове навантаження компанії після консолідації придбаного бізнесу, ймовірно, залишиться в цілому незмінним, підтримується відновленням світових цін на сталь і вугілля, що коксується", – констатується в огляді.

Будь-який конфлікт і вже тим більше – війна, не може не позначитися на житті в прифронтових районах. І жителі підконтрольної Україні частини Донбасу відчувають економічне і соціальне "відлуння" війни в повніому обсязі. Високе безробіття, перманентне зниження рівня економіки і повільна "смерть" підприємств, які колись були містоутворюючими, вічдутно б'ють по рівню життя жителів Донецької і Луганської областей. При цьому держава, в силу складної економічної ситуації, мало може вплинути на поліпшення ситуації в прифронтових районах. А приватні інвестори вкрай неохоче розглядають можливість інвестувати туди, звідки до війни – рукою подати.

Тому будь-які інвестиції в прифронтові регіони мають величезне значення для поліпшення якості життя людей і темпів економічного розвитку.

Так, вливання грошей в промислові підприємства допоможе створити нові робочі місця для місцевих жителів.

"Метінвест" – компанія велика, вона має хороші показники експорту своєї продукції і володіє серйозними фінансовими ресурсами, тому у неї є бажання і можливість інвестувати в інфраструктуру і виробництво даного регіону. Це повинно надати свій позитивний вплив. Крім того, для регіону, якщо з'явився хороший інвестор і підуть інвестиції – це теж, звичайно, непогано. Тому що зайві робочі місця не завадять", – переконаний директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Уже в 2021 році "Метінвест" планує створити на підприємствах "Покровської вугільної групи" не менше тисячі нових робочих місць. Коли ж буде введено в експлуатацію нову шахту, будівництво якої зараз активно ведеться, знайти на ній роботу зможуть ще близько трьох тисяч осіб.

І паралельно з розширенням штату новий власник почав підвищувати на підприємствах групи зарплати і соцгарантії.

Значення позитивних процесів в "Покровської вугільній групі" для регіону, в якому розташовані її підприємства – колосальне.

"За приблизними підрахунками, десь 50% місцевих жителів мають можливість утримувати свої сім'ї (працюючи на шахтоуправлінні (ШУ). – Ред.). І це не тільки наше місто, а й міста-супутники. Це і Мирноград, і Добропілля, і Добропільський район. Тому для нас дуже важливо, щоб підприємство було затребуване, залишалося на плаву і розвивалося", – описує значення підприємств "Покровської вугільної групи" секретар Покровської міськради Наталія Іваньо.

Тим більше, що успішні підприємства є джерелом надходжень до бюджету і демонструють приклад соціальної відповідальності бізнесу перед громадою. Так, в 2020 році шахтоуправління "Покровської вугільної групи" принесли в бюджет близько 300 млн грн. Вже після приходу нового акціонера – "Метінвесту" – міська влада спільно з підприємствами Групи почали реалізовувати нову програму "Рідне місто".

У рамках цієї програми в 2020-му році "Покровська вугільна група" в будівництво дитячих і спортивних майданчиків в Покровську і Мирнограді, а також у створення сучасної публічної бібліотеки і роллердрому, вклала близько 2 млн грн.

Втім, найбільший позитивний ефект від угоди аналітики прогнозують у нарощуванні інвестицій у прифронтові райони. Адже "Метінвест" на власному прикладі показав потенційним інвесторам: розвивати промислові підприємства, частина з яких знаходиться менш ніж за сотню кілометрів від окупованого Донецька – не тільки можна, а й треба. У цьому зацікавлені і місцеві жителі, і промисловці, і вся країна.

"Крім позитивного ефекту для людей, які проживають в цьому регіоні, це також дуже хороший сигнал для іноземних інвесторів. Справа в тому, що" Метінвест "вже давно глобальна компанія, за якою стежать іноземні інвестори, і для них буде дуже хорошим сигналом придбання цією компанією підприємства на території, що безпосередньо прилягає до лінії розмежування. Це говорить про впевненість і України, і українських великих компаній в тому, що ці регіони будуть розвиватися і у нас буде мир і спокійна обстановка. Це хороший сигнал для інших інвесторів також розглядати цей регіон для інвестицій", – вважає президент ОП" Укрметалургпром "Олександр Каленков.

До недавнього часу Шахтоуправління "Покровське" – найбільше на підконтрольній уряду території підприємство, яке видобуває дефіцитний коксівне вугілля – належало російському бізнесменові Віктору Нусенкісу. Уродженець Донецька, він давно отримав громадянство РФ. І з початком війни став на відверто антиукраїнські позиції. За даними журналістів видання "Капітал" Нусенкіс навіть фінансував терористів "ДНР", зокрема, продаючи за кордон видобуте на непідконтрольних Україні територіях вугілля – під виглядом російського.

І перебування стратегічно важливого для нашої країни підприємства в руках такого власника, на думку багатьох аналітиків, створювало загрозу дестабілізації в прифронтовому регіоні.

"Якщо містоутворююче підприємство, яке перебуває в прифронтовому районі, залишити під контролем антиукраїнського олігарха, воно може стати осередком дестабілізації. А якщо воно перейде під контроль великого українського холдингу, це буде базисом для боротьби за душі і уми населення Донбасу по обидва боки лінії фронту. Яку поки ми не виграємо", - писали журналісти" Капіталу "в матеріалі, присвяченому ситуації з можливою зміною власника ШУ "Покровське".

Ця публікація побачила світ напередодні того, як можливість покупки "Метінвестом" акцій "Покровської вугільної групи" розглянув Антимонопольний комітет. І судячи з того, що АМКУ таки ухвалив рішення на користь "Метінвесту" і дозволив проведення операції – там зважили не тільки економічні переваги подібного продажу, але і ризики для національної безпеки від збереження "статус-кво".

І таке рішення АМКУ експерти оцінили позитивно.

"Підтримка прифронтових територій дозволяє розвиватися людям і отримувати робочі місця. Найважливіше, це відсутність у компанії російських зв'язків", – заявляв у медіа економіст Андрій Лупоносов.

Зростання економіки і рівня добробуту жителів прифронтових регіонів може надати величезний позитивний вплив на подальшу реінтеграцію окупованих територій назад в Україну – після їх деокупації. Адже прибуткові підприємства, процвітаючі міста і люди, що отримують гідну зарплату, можуть зробити для повернення сердець і умів жителів ОРДЛО більше, ніж сотні годин дебатів на телебаченні. І чим більшим буде контраст між процвітанням на підконтрольних і соціально-економічним занепадом на непідконтрольних територіях – тим швидше в результаті закінчиться війна.

"Зростання шахтарських зарплат і, що важливо, їх регулярна виплата, поліпшення загальної культури організації праці, багатотисячні інвестиції в нові промислові об'єкти, які закономірно потягнуть за собою модернізацію логістичної і соціальної інфраструктури, – все це доводить на практиці, з ким Донбасу по дорозі, а з ким ні", – переконаний директор Центру політичного аналізу Володимир Головко.

А відомий економіст, глава Українського аналітичного центру Олександр Охрименко прогнозує приплив на підконтрольні Україні території жителів ОРДЛО.

"Біда в тому, що з початку війни там дуже антиукраїнські настрої, люди частіше за все не сприймають і не розуміють, хто друг, а хто ворог. Можливо, якась частина людей з окупованих територій побачить, що є робота, і приїде", – зазначив Охріменко.

І з огляду на те, що в Україні залишається ще багато об'єктів, що мають величезний економічний потенціал, але не мають достатніх коштів для його реалізації – приклад "Метінвесту" для інших інвесторів дійсно може стати позитивним сигналом для ОРДЛО і стартом для реального економічного підйому не тільки Донбасу, але і всієї України.