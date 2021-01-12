У Криму визнали, що дощі не допомогли розв'язати проблему з водою

Роман Груша Економіка 14:35, 12.01.2021 Оновлено: 15:08, 12.01.2021

У Криму недавні сильні опади поки не вплинули на гідрологічну ситуацію на окупованому півострові.

"Дощі пройшли. Найсуттєвіші випали в степових районах, а не там, де нам хотілося. У басейнах річок опади пройшли, але невеликі. Істотно гідрологічна ситуація не покращилася", – повідомила начальниця відділу гідрології гідрологічних прогнозів Наталія Охременко у коментарі "РИА Новости".

"Невеликі підвищення рівня води були на притоках Бельбека і на річці Чорна – в межах 7-13 сантиметрів. На Альмі стік не поновився", – додала Охременко.

Однак, за її словами, змінитися ситуація може вже найближчим часом.

"Синоптики обіцяють нестійку погоду, опади 12-13 січня, а 14-15 очікується сніг. У горах він уже пішов. Сподіваємося, чекаємо", – резюмувала Охременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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