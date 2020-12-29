У "ДНР" люди живуть тиждень без води, але бояться потрапити "на підвал" після скарг "владі"

Роман Груша Економіка 03:20, 29.12.2020

В окупованій Макіївці (Донецька область) люди протягом усього тижня сидять без водопостачання.

Однак місцеві жителі бояться вийти на акцію протесту й вимагати реакції на проблему від міської влади. Про це повідомив у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Невдоволених забере на підвал МГБ. Добре в "народній республіці", – прокоментував ситуацію Казанський.

Twitter Дениса Казанського
Twitter Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

  • Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажку "ДНР" Денисові Пушиліну через невиплати зарплат.

  • Крім того, у "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямів вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес і нерухомість. Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату.

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