В "ДНР" люди живут неделю без воды, но боятся попасть "на подвал" после жалоб "властям"

Роман Груша Экономика 03:20, 29.12.2020

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) люди целую неделю сидят без водоснабжения.

Однако местные жители боятся выйти на акцию протеста и потребовать реакцию на проблему от городских властей. Об этом сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"Недовольных заберет на подвал МГБ. Хорошо в "народной республике", – прокоментировал ситуацию Казанский.

Twitter Денис Казанский
Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

  • Также в Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.

  • Кроме того, в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.

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Экономика

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