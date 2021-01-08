Ціни на нафту підскочили і досягли максимуму за рік

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 8 січня, зросли до рекордних за останній рік показників.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 55,40 долара за барель, що на 1,9% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Востаннє на цій позначці Brent торгувалася 25 лютого 2020 року.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зріс на 1,8% – до 51,72 долара за барель.

Нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. І 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.

Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.

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