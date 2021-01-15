'Центренерго' вивела блоки на аварійний ремонт, можливі віялові відключення, – нардеп

Енергоблоки теплових електростанцій державної компанії "Центренерго" зупинилися на аварійний ремонт через відсутність вугілля на складах.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Докерувалися. Центренерго під впевненим керівництвом "понятных" менеджерів залишилася без вугілля в розпал морозів. Станом на ранок п’ятниці на аварійному ремонті 6 з 9 блоків Зміївської ТЕС "Центренерго", - повідомив Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп наголосив, що Міненерго уже два дні не публікує актуальних запасів вугілля на складах ТЕС. Останні дані за 13 січня, за якими на Зміївській ТЕС залишалось 2 тис. тонн антрациту і 7 тис. тонн газового вугілля, що достатньо для роботи станції на півтори доби.

"На інших станціях не набагато краща ситуація. Як наслідок маємо дефіцит в системі 2,6 ГВт і попередження від "Укренерго" про віялові відключення з 14 по 19 січня. От вам і результат роботи "понятных менеджеров" і регулювання від "незалежного регулятора", який півтора роки тільки тим і займався, що ростив спекулянтів і торговців повітрям", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, група "Приват" встановила операційний контроль над державною компанією "Центренерго" влітку 2019 року.