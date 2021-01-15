'Центрэнерго' вывела блоки на аварийный ремонт, возможны веерные отключения, – нардеп

Энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Доуправлялись. Центрэнерго под уверенным руководством" понятных "менеджеров осталась без угля в разгар морозов. По состоянию на утро пятницы на аварийном ремонте 6 из 9 блоков Змиевской ТЭС" Центрэнерго ", - сообщил Кучеренко на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что Минэнерго уже два дня не публикует актуальных запасов угля на складах ТЭС. Последние данные по 13 января, по которым на Змиевской ТЭС оставалось 2 тыс. тонн антрацита и 7 тыс. тонн газового угля достаточно для работы станции на полтора суток.

"На других станциях не намного лучше ситуация. В результате имеем дефицит в системе 2,6 ГВт и предупреждения от "Укрэнерго" о веерных отключениях с 14 по 19 января. Вот вам и результат работы "понятных менеджеров" и регулирования от "независимого регулятора", который полтора года только тем и занимался, что растил спекулянтов и "торговцев воздухом", - подытожил Кучеренко.

Напомним, группа "Приват" установила операционный контроль над государственной компанией "Центрэнерго" летом 2019 года.