Шмигаль за рік прем'єрства заробив понад 650 тисяч гривень

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Шмигаль за рік прем'єрства заробив понад 650 тисяч гривень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за 2020 рік задекларував близько 664 тисяч гривень доходу.

У кріслі голови уряду він отримав 540 тисяч гривень зарплати. Ще 34 тисячі гривень становить заробітна плата на посаді очільника Івано-Франківської ОДА. Про це свідчить декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також Шмигаль отримав дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 90 тисяч гривень.

На його банківському рахунку знаходиться 57,7 тисячі гривень, і 155 тисяч доларів він зберігає готівкою.

Водночас прем'єр-міністр вказав володінням земельною ділянкою на 2200 кв.м. в селі Хоросниця у Львівській області. В спільному володінні з дружиною у нього знаходиться будинок площею 215 кв. м у Львові.

Дружина голови уряду – Катерина Шмигаль – заробила у 2020 році 25,8 тисячі гривень у якості пенсії по інвалідності. На її банківському рахунку знаходиться близько 12 тисяч гривень, готівкою у неї зберігається 80 тисяч доларів.

Також на Катерину Шмигаль зареєстровано нежитлове приміщення у Кам'янці-Бузькій у Львівській області (417,2 кв.м), 25% прав на земельну ділянку площею у Львові (458 кв. м), а також дві земельні ділянки – у Львові (151 кв. м) та у Хоросниці (2200 кв. м).

Шмигаль за рік прем'єрства заробив понад 650 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Національного банку України Кирило Шевченко за січень задекларував 398,9 тис. гривень зарплати.

Також стали відомі зарплати 3 членів наглядової ради Державного експортно-імпортного банку – Оляни Гордієнко, Сергія Коновца і Вікторії Страхової – від 397,5 до 516 тис. грн на місяць.