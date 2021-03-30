Шмыгаль за год премьерства заработал более 650 тысяч гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал около 664 тысяч гривен дохода.

В кресле главы правительства он получил 540 тысяч гривен зарплаты. Еще 34 тысячи гривен составляет заработная плата на должности главы Ивано-Франковской ОГА. Об этом свидетельствует декларация, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также Шмыгаль получил доход от продажи недвижимого имущества в размере 90 тысяч гривен. На его банковском счету находится 57,7 тысячи гривен, и 155 тысяч долларов он хранит наличными.

В то же время премьер-министр указал владением земельным участком на 2200 кв.м. в селе Хоросница во Львовской области. В совместном владении с женой у него находится дом площадью 215 кв. м во Львове.

Жена главы правительства – Екатерина Шмыгаль – заработала в 2020 году 25,8 тысячи гривен в качестве пенсии по инвалидности. На ее банковском счету находится около 12 тысяч гривен, наличными у нее хранится 80 тысяч долларов.

Также на Екатерину Шмыгаль зарегистрировано нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области (417,2 кв.м), 25% прав на земельный участок площадью во Львове (458 кв. м), а также два земельных участка – во Львове (151 кв. м) и в Хороснице (2200 кв. м).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко за январь задекларировал 398,9 тыс. гривен зарплаты.

Также стали известны зарплаты 3 членов наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка – Оляны Гордиенко, Сергея Коновца и Виктории Страховой – от 397,5 до 516 тыс. грн в месяц.