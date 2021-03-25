Сенат США відклав перегляд законопроєкту про підтримку України через "Північний потік-2"

Роман Груша Економіка 11:28, 25.03.2021 Оновлено: 12:52, 25.03.2021

Сенат США відклав перегляд законопроєкту про партнерство з Україною у сфері безпеки через внесення поправки, пов'язаної з російським газопроводом "Північний потік-2".

"Це питання Nord Stream 2, яке ми порушували знову і знову, і я думаю, ми всі віддані тому, щоб вирішити цю проблему", – заявив старший член Комітету з питань закордонних справ Джим Ріш, передає "Укрінформ".

За його словами, сенатор Тед Круз напередодні вніс правку щодо російського газопроводу, тому її ще не встигли обробити перед голосуванням.

Ріш нагадав, що в адміністрацію президента США було надіслано вже не один лист щодо "Північного потоку-2".

"Листи, очевидно, мали різну тональність, проте мета була одна. Я сподіваюся, ми всі будемо наполягати на цьому, тому що часу мало, його майже не залишилося", – резюмував американський законодавець.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.

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