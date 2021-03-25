Сенат США відклав перегляд законопроєкту про підтримку України через "Північний потік-2"

Сенат США відклав перегляд законопроєкту про партнерство з Україною у сфері безпеки через внесення поправки, пов'язаної з російським газопроводом "Північний потік-2".

"Це питання Nord Stream 2, яке ми порушували знову і знову, і я думаю, ми всі віддані тому, щоб вирішити цю проблему", – заявив старший член Комітету з питань закордонних справ Джим Ріш, передає "Укрінформ".

За його словами, сенатор Тед Круз напередодні вніс правку щодо російського газопроводу, тому її ще не встигли обробити перед голосуванням.

Ріш нагадав, що в адміністрацію президента США було надіслано вже не один лист щодо "Північного потоку-2".

"Листи, очевидно, мали різну тональність, проте мета була одна. Я сподіваюся, ми всі будемо наполягати на цьому, тому що часу мало, його майже не залишилося", – резюмував американський законодавець.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

23 грудня стало відомо, що в Росії перевели Nord Stream 2 AG (проєктна компанія "Північного потоку-2") з володіння головної компанії "Газпром" на "Газпром міжнародні проєкти".