Сенат США отложил пересмотр законопроекта о поддержке Украины из-за "Северного потока-2"

Сенат США отложил пересмотр законопроекта о партнерстве с Украиной в сфере безопасности из-за внесения поправки, связанной с российским газопроводом "Северный поток-2".

"Это вопрос Nord Stream 2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все склонны к тому, чтобы решить эту проблему", – заявил старший член комитета по вопросам иностранных дел Джим Риш, передает "Укринформ".

По его словам, сенатор Тед Круз накануне внес правку по российскому газопроводу, поэтому ее еще не успели обработать перед голосованием.

Риш напомнил, что в администрацию президента США было отправлено уже не одно письмо по "Северному потоку-2".

"Письма, очевидно, имели несколько различную тональность, однако цель была одна. Я надеюсь, мы все будем настаивать на этом, потому что времени мало, его почти не осталось", – резюмировал американский законодатель.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".